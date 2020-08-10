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Правозахисники повідомили про загибель одного з протестувальників у Мінську






В МВС Білорусі заперечують інформацію про загибель протестувальника

Понеділок, 10 серпня 2020, 11:21

В Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що загиблих під час протестів немає, всупереч повідомленням правозахисників про першого загиблого.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", про це заявила речниця відомства.

"У нас немає жертв", - сказала Ольга Чемоданова, коли її попросили підтвердити або заперечити інформацію про загибель протестувальника під час протестів у Мінську в ніч на 10 серпня.

Детальнішу інформацію про затриманих протестувальників у відомстві збираються оприлюднити пізніше. 

Раніше представник правозахисного центру "Вясна" Валентин Стефанович розповів, що одна людина загинула від черепно-мозкової травми після наїзду спецтранспорту на учасників акції.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. Затримали більше сотні людей.

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