В МВД Беларуси отрицают информацию о гибели протестующего

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что погибших во время протестов нет, вопреки сообщениям правозащитников о первом погибшем.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", об этом заявила пресс-секретарь ведомства.

"У нас нет жертв", - сказала Ольга Чемоданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть информацию о гибели протестующего во время протестов в Минске в ночь на 10 августа.

Более подробную информацию о задержанных протестующих в ведомстве собираются обнародовать позже.

Ранее представитель правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович рассказал, что один человек погиб от черепно-мозговой травмы после наезда спецтранспорта на участников акции.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. Задержали более сотни человек.