Відеозвернення Тихановської записане у Мінську під тиском силовиків – опозиція

Відеозвернення суперниці Лукашенка Світлани Тихановської було записане ще у Мінську, під наглядом силовиків.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", про це заявила представниця виборчого штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова.

За її словами, Тихановська провела три години за зачиненими дверима з силовиками у приміщенні Центрвиборчкому.

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Вона прийшла до ЦВК вчора близько 4 години дня з декількома колегами, у тому числі Колесніковою, щоб подати скаргу щодо виборів. Далі Колеснікову не пропустили, всередину пішла тільки Тихановська та адвокат Максим Знак.

"Там Світлану запросили у кабінет Лідії Єрмошиної (голови ЦВК - ЄП). Вона пішла туди, адвокат залишився чекати у приймальні. Єрмошина дуже швидко покинула кабінет, Світлана залишилася там сам на сам з двома високопосадовцями правоохоронних органів. Це тривало три години. У цей час у кабінет заходили люди з відеоапаратурою. Світлана була без зв’язку з нами. Нещодавнє відео - результат цих трьох годин", - розповіла Марія Колеснікова.

Ймовірно, йдеться про друге з оприлюднених відеозвернень Тихановської, де кандидатка зачитує текст з папірця і закликає людей не виходити на протести.

Марія Колеснікова додала, що розуміє вибір Тихановської їхати з країни, але сама залишиться.

Довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова також повідомила, що її штаб продовжує роботу, попри виїзд кандидатки до Литви.

Нагадаємо, сьогодні вночі стало відомо, що Тихановська виїхала до Вільнюса. У команді спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона каже, що це її власне рішення. Після цього - ще одне, у якому вона зачитує написаний на папірці текст із закликом не виходити на протести.

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