У Білорусі кажуть, що суперницю Лукашенка з країни вивезла влада

Довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова заявила, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

"У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, що вона на волі і жива. Виїзд Світлани дозволив звільнити Марію Мороз, яка була заручницею в цій ситуації, вони поїхали разом", - сказала Ковалькова.

Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани Тихановської, зазначила Ольга Ковалькова. За її словами, рішення Тихановської покинути країну нічого не змінює.

"Світлана перемогла на виборах, ми всі перемогли, ми зробили неможливе. Там, де комісії порахували голоси чесно, Тихановська набрала від 60% до 70%, у Новій Боровій — 90%, цьому є документальні підтвердження — копії протоколів. Її виїзд з країни не скасовує нашої перемоги і поразки влади, білоруси ніколи не приймуть Олександра Лукашенка президентом, в його перемогу люди не вірять. Влада повинна це визнати і почати діалог, якщо немає діалогу, то у людей є єдиний вибір — це протести", — заявила Ковалькова.

Вона вважає, що зараз в ескалації протесту винна виключно влада, яка не залишила людям вибору. Ковалькова закликала владу зупинитися і піти на діалог.

Раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що Світлана Тихановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Напередодні міністр висловлював занепокоєння з приводу безпеки Тихановської, оскільки вона не виходила на зв’язок зі своїм штабом. Лінкявічюс також намагався додзвонитися до неї протягом кількох годин, але безуспішно.

Раніше Тихановська і її представники подали до ЦВК скаргу про порушення протягом виборів. Кандидатка залишила будівлю ЦВК через інший вихід.

Близько 21.30 у понеділок представниця штабів Тихановської Анна Красуліна заявила, що кандидатка сказала про якесь прийняте нею рішення і зникла в невідомому напрямку. Однак до кінця доби у штабі повідомили, що мають зв’язок з Тихановською і з нею все добре.

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