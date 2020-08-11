Суперниця Лукашенка заявила, що сама вирішила їхати з країни

Суперниця Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі за власним рішенням.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY, про це вона сказала сьогодні у відеозверненні.

"Я думала, що ця кампанія мене дуже загартувала і дала стільки сил, що я витримаю все. Але, мабуть, я так і залишилася слабкою жінкою, якою була від початку", - каже Тихановська.

За її словами, рішення виїхати з країни було "дуже важким" і приймалося повністю самостійно, без впливу рідних та штабу.

"Я знаю, що багато хто мене зрозуміє, багато хто засудить, багато хто зненавидить. Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я", - пояснює Світлана Тихановська.

Вона додає, що "жодне життя не варте того, що зараз відбувається", закликає людей берегти себе і каже що "діти - найважливіше, що є у нашому житті".

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала до Вільнюса. Згодом її довірена особа Ольга Ковалькова заявила, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів, але частина команди залишається в заручниках. За словами Ковалькової, рішення Тихановської покинути країну нічого не змінює.

В той же час у ніч на вівторок по всій Білорусі продовжилися протести. У Мінську силовики влаштували розгін демонстрантів, які зібралися в кількох районах столиці. В результаті протистояння один демонстрант загинув.

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