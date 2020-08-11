Видеообращение Тихановской записано в Минске под давлением силовиков – оппозиция

Видеообращение соперницы Лукашенко Светланы Тихановской было записано еще в Минске, под наблюдением силовиков.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", об этом заявила представитель избирательного штаба Виктора Бабарыко Мария Колесникова.

По ее словам, Тихановская провела три часа за закрытыми дверями с силовиками в помещении Центризбиркома.

Она пришла в ЦИК вчера около 16:00 с несколькими коллегами, в том числе Колесниковой, чтобы подать жалобу по поводу выборов. Дальше Колесникову не пропустили, внутрь вошли только Тихановская и адвокат Максим Знак.

"Там Светлану пригласили в кабинет Лидии Ермошиной (председателя ЦИК. - ЕП). Она пошла туда, адвокат остался ждать в приемной. Ермошина очень быстро покинула кабинет, Светлана осталась там один на один с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов. Это продолжалось три часа. В это время в кабинет заходили люди с видеоаппаратурой. Светлана была без связи с нами. Недавнее видео - результат этих трех часов", - рассказала Мария Колесникова.

Вероятно, речь идет о втором из обнародованных видеообращений Тихановской, где кандидат зачитывает текст по бумажке и призывает людей не выходить на протесты.

Мария Колесникова добавила, что понимает выбор Тихановской уехать из страны, но сама останется.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова также сообщила, что ее штаб продолжает работу, несмотря на выезд кандидата в Литву.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что Тихановская выехала в Вильнюс. В команде сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение. После этого - еще одно, в котором она зачитывает с листа текст с призывом не выходить на протесты.

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