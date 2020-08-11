МВС Білорусі заявляє про затримання 2 тис. людей у другу ніч протестів

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що минулої ночі, з 10 на 11 серпня, на всій території країни було затримано 2 тисячі осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY.

"Всього в країні затримано більше 2 тисяч осіб, у тому числі за участь у несанкціонованих масових заходах", - заявили у відомстві.

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За офіційною інформацією, найбільшими були акції протесту у Мінську, Бресті, Могилеві та Новополоцьку.

МВС повідомляє, що під час сутичок постраждав 21 силовик, п’ятеро госпіталізовані.

Нагадаємо, у ніч на вівторок по всій Білорусі продовжилися протести. У Мінську силовики влаштували розгін демонстрантів, які зібралися в кількох районах столиці. В результаті протистояння один демонстрант загинув.

Суперниця Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Вільнюса. У команді спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона каже, що це її власне рішення. У наступному вона з аркуша зачитала звернення, в якому закликає людей не виходити на протести.

Сьогодні з’явилися повідомлення про низку страйків на великих підприємствах.

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