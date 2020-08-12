Норвегия вернула обязательный карантин для путешественников из нескольких стран Европы

Правительство Норвегии распорядилось вернуть карантин для путешественников из нескольких европейских стран и напомнило норвежцам о рекомендации избегать поездок за границу.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По данным Норвежского института общественного здравоохранения, на прошлой неделе в Норвегии диагностировали COVID-19 в 357 человек. Это самый высокий показатель с апреля, хотя он значительно ниже рекордных 1733 случаев, выявленных в течение недели в конце марта.

На прошлой неделе Норвегия приостановила реализацию плана по дальнейшему ослаблению коронавирусных правил и призвала своих граждан воздержаться от зарубежных поездок на фоне ускорения распространения вируса.

Хотя Норвегия не является членом Европейского Союза, она входит в Шенгенскую зону и на ранней стадии пандемии в стране действовали одни из самых строгих ограничений на поездки в Европе. С июня они были постепенно отменены.

Теперь Норвегия с субботу повторно вводит 10-дневный карантин для всех путешественников из Польши, Мальты, Исландии, Кипра и Нидерландов, а также с Фарерских островов и некоторых регионов Дании и Швеции.

Норвегия уже ввела аналогичные ограничения для Испании, Франции, Швейцарии и ряда других стран.