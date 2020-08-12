Зеленський призначив посла України на Кіпрі
Середа, 12 серпня 2020, 19:14
Президент Володимир Зеленський у середу призначив послом України на Кіпрі Руслана Німчинського.
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
"Призначити Німчинського Руслана Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр", - сказано в указі.
Руслан Німчинський - український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Росії (2015—2019), пізніше - директор департаменту міжнародної безпеки МЗС України.
Зеленський звільнив колишнього українського посла на Кіпрі Бориса Гуменюка в липні 2019 року разом з послами у 10 інших державах.
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