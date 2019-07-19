Зеленський звільнив посла України в США і ще 10 послів

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки надзвичайних і повноважних послів України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Глава держави звільнив посла України у США Валерія Чалого та посла України у Вірменії Петра Литвина.

Також Зеленський звільнив:

Сергія Паська - посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві.

Юрія Дюдіна - посла України в Аргентині, а також Парагваї, Уругваї та Чилі за сумісництвом.

Тетяну Іжевську - посла України у Ватикані та з посади посла України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу i Мальти за сумісництвом.

Валентина Шевельова - посла України у Туркменистані.

Бориса Гуменюка - посла України в Республіці Кіпр.

Олексія Шовкопляса - посла України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

Валерія Александрука – посла України в Нігерії, а також у Гані, Беніні та Сьєрра-Леоне за сумісництвом.

Тараса Кузьмича - посла України в Південно-Африканській Республіці.

Ярослава Коваля – посла України в Марокко.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше анонсували рішення замінити 12 керівників посольств, зокрема у Сполучених Штатах, пояснюючи це необхідністю ротації.