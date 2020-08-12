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Зеленский назначил посла Украины на Кипре

Среда, 12 августа 2020, 19:14

Президент Владимир Зеленский в среду назначил послом Украины на Кипре Руслана Нимчинского.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Нимчинского Руслана Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр", - говорится в указе.

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Руслан Нимчинский - украинский дипломат, временный поверенный в делах Украины в России (2015-2019), позже - директор департамента международной безопасности МИД Украины.

Зеленский уволил бывшего украинского посла на Кипре Бориса Гуменюка в июле 2019 года вместе с послами в 10 других государствах.

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