Зеленский назначил посла Украины на Кипре
Среда, 12 августа 2020, 19:14
Президент Владимир Зеленский в среду назначил послом Украины на Кипре Руслана Нимчинского.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".
"Назначить Нимчинского Руслана Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр", - говорится в указе.
Руслан Нимчинский - украинский дипломат, временный поверенный в делах Украины в России (2015-2019), позже - директор департамента международной безопасности МИД Украины.
Зеленский уволил бывшего украинского посла на Кипре Бориса Гуменюка в июле 2019 года вместе с послами в 10 других государствах.
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