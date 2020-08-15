Україна ухвалила м'яку заяву щодо Білорусі і не зважилася на невизнання виборів

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.

Відповідний документ зовнішньополітичне відомство поширило у суботу ввечері.

Україна, відповідно до цього документа, знає про недовольство результатами виборів у Білорусі, але наразі вирішила не надавати власну думку з цього приводу.

"МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві", - йдеться у офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства.

При цьому МЗС обмежився натяками та не став говорити про невизнання виборів.

Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві заявили про певну підтримку позиції ЄС, але не уточнили, до якої частини з неї Україна долучається. "Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців", - йдеться у заяві.

Як відомо, Євросоюз окрім засудження насильства на демонстраціях, пов'язаних із виборами, погодив також офіційну позицію про невизнання їхніх результатів. Про неї заява МЗС не згадує.

Примітно, що Україна пропонує білоруській опозиції поступитися своїми вимогами, у тому числі – на відміну від ЄС – не вимагає негайного звільнення усіх затриманих за участь у мирних протестах.

"Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів", - йдеться у заяві.

"Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників", - підсумовує МЗС.

Зауважимо, що м’яка реакція МЗС з’явилася після недружніх заяв та дій президента Білорусі Александра Лукашенка. У п’ятницю він заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України, а у суботу повідомив, що хоче "зв'язатися з Путіним" для спільного захисту Білорусі "від агресії". Він також дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Як повідомлялося, напередодні 27 держав-членів ЄС заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі через численні системні порушення та хвилю насильства, що розпочалася на вулицях Мінська після цього.

Тривала дискусія про те, що до рішення ЄС може приєднатися і Україна. Про можливі міжнародні наслідки такого імовірного кроку читайте у статті "Визнання (не)легітимного Лукашенка: які варіанти лишаються для України".