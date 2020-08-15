Украина приняла мягкое заявление по Беларуси и не решилась на непризнание выборов

Министерство иностранных дел обнародовало заявление о результатах выборов в Беларуси, призвав оппозицию к компромиссам и избежав заявлений о непризнании результатов голосования.

Соответствующий документ внешнеполитическое ведомство распространило в субботу вечером.

Украина, согласно этому заявлению, знает о недовольство результатами выборов в Беларуси, но пока решила не предоставлять собственное мнение по этому поводу.

"МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе", - говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.

При этом МИД ограничился намеками и не стал говорить о непризнании выборов.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве заявили об определенную поддержку позиции ЕС, но не уточнили, в какой части из нее Украина присоединяется. "Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев", - говорится в заявлении.

Как известно, Евросоюз, кроме осуждения насилия на демонстрациях, связанных с выборами, согласовал также официальную позицию о непризнании их результатов. О ней в заявлении МИД не упоминается.

Примечательно, что Украина предлагает белорусской оппозиции поступиться своими требованиями, в том числе - в отличие от ЕС - не требует немедленного освобождения всех задержанных за участие в мирных протестах.

"Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом с целью поиска компромиссов", - говорится в заявлении.

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих", - подвели итог в МИД.

Заметим, что мягкая реакция МИД появилась после недружественных заявлений и действий президента Беларуси Александра Лукашенко. В пятницу он заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из стран ЕС и из Украины, а в субботу сообщил, что хочет "связаться с Путиным" для совместной защиты Беларуси "от агрессии". Он также позволил передать России 32 задержанных наемника "Вагнера", включая тех, которые воевали на Донбассе.

Как сообщалось, накануне 27 государств-членов ЕС заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси из-за многочисленных системных нарушений и волны насилия, которая началась на улицах Минска после этого.

Велась дискуссия о том, что к решению ЕС может присоединиться и Украина. О возможных международных последствиях такого возможного шага читайте в статье "Признание (не) легитимного Лукашенко: варианты остаются для Украины".