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Румунія продовжила режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Понеділок, 17 серпня 2020, 16:12

Уряд Румунії вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус ще на 30 днів - до 16 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania TV.

Під час дії режиму НС громадяни Румунії зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району.

Спортивні змагання можуть бути організовані без участі глядачів, а культурні заходи дозволені з дотриманням всіх карантинних правил.

Приватні заходи в закритих приміщеннях дозволені тільки за участю не більше 20 осіб та з дотриманням правил фізичної дистанції.

На відкритих просторах дозволені збори не більше 50 осіб, які зобов'язані дотримуватися правил дистанціювання.

Єдине нововведення - тераси відкриті до півночі, а не до 23:00, як було раніше. Але останнє замовлення можна буде прийняти о 23:00.

Нагадаємо, минулого тижня у Румунії зафіксували найбільше з початку епідемії зростання числа нових випадків коронавірусу, а також найбільшу кількість померлих від коронавірусної хвороби.

Раніше повідомлялося, що Румунія не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, оскільки та не проходила міжнародну перевірку.

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Коронавірус Румунія
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