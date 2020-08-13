Румунія не стане закуповувати російську вакцину від коронавірусу
Румунія не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, оскільки та не проходила міжнародну перевірку.
Про це 13 серпня сказав президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на digi24.ro.
"Зараз в Євросоюзі немає схваленої вакцини проти коронавірусу. А оголошена Росією вакцина не пройшла міжнародну перевірку", - пояснив румунський президент, чому країна не замовлятиме російську вакцину.
Він також додав, що Румунія як член ЄС буде закуповувати у європейських організацій.
"ЄС підтримує кілька дослідницьких проєктів, і ми сподіваємося, що найближчим часом в ЄС з'явиться вакцина. Румунія теж в цьому бере участь - ми записалися на перші 10 млн вакцин, коли вони з'являться в ЄС", - додав він.
Нагадаємо, 11 серпня президент Росії Владімір Путін повідомив, що в країні зареєстрували першу в світі вакцину від коронавірусу.
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова зацікавлена в отриманні російської вакцини від коронавірусу.
У Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях".