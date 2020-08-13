Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кількість затриманих у Білорусі наблизилася до 7 тисяч

Українське посольство спрямувало дві ноти до МЗС Білорусі з приводу затримання українців

"Тривожний тренд": у Німеччині за добу майже півтори тисячі нових випадків коронавірусу

У Білорусі четверту ніч тривали протести проти фальсифікованих виборів






Румунія не стане закуповувати російську вакцину від коронавірусу

Четвер, 13 серпня 2020, 13:59

Румунія не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, оскільки та не проходила міжнародну перевірку.

Про це 13 серпня сказав президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на digi24.ro.

"Зараз в Євросоюзі немає схваленої вакцини проти коронавірусу. А оголошена Росією вакцина не пройшла міжнародну перевірку", - пояснив румунський президент, чому країна не замовлятиме російську вакцину. 

Читайте також
У Німеччині розкритикували реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу

Він також додав, що Румунія як член ЄС буде закуповувати у європейських організацій.

"ЄС підтримує кілька дослідницьких проєктів, і ми сподіваємося, що найближчим часом в ЄС з'явиться вакцина. Румунія теж в цьому бере участь - ми записалися на перші 10 млн вакцин, коли вони з'являться в ЄС", - додав він.

Нагадаємо, 11 серпня президент Росії Владімір Путін повідомив, що в країні зареєстрували першу в світі вакцину від коронавірусу. 

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова зацікавлена в отриманні російської вакцини від коронавірусу. 

У Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Коронавірус
powered by lun.ua