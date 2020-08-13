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У Румунії зафіксували найбільше з початку епідемії число заражень і смертей від коронавірусу

Четвер, 13 серпня 2020, 14:22

У Румунії протягом останньої доби зафіксували найбільше з початку епідемії зростання числа нових випадків коронавірусу, а також найбільшу кількість померлих від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Протягом останніх 24 годин коронавірус виявили у 1454 мешканців Румунії, за той самий період від хвороби Covid-19 померли 53 людини.

Станом на 13 серпня в Румунії підтверджено 66 631 випадок зараження коронавірусом, понад 31 тисяча пацієнтів видужали.

2 860 осіб з коронавірусною хворобою померли.

Раніше повідомлялося, що Румунія не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, оскільки та не проходила міжнародну перевірку.

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