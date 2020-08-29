В Берліні очікується багатотисячний протест противників коронавірусних обмежень

Десятки тисяч противників коронавірусних обмежень з усієї Німеччини збираються вийти на протест у Берліні після того, як суд скасував заборону на їх марш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на англомовну службу Deutsche Welle.

Вищий адміністративний суд Берліна відкинув побоювання з приводу безпеки і відсутності соціального дистанціювання учасниками маршу - раніше саме з цих міркувань сенат міста видав заборону на демонстрацію.

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Представник суду заявив, що протест, який, як очікується, збере понад 22 500 осіб, може відбутися. У своєму рішенні суд заявив, що організатори протесту вжили "достатні запобіжні заходи" для суботньої демонстрації, в тому числі представили сотню груп з деескалації.

Суд додав, що в заявці на проведення демонстрації не було свідчень, які дозволяли б припустити, що учасники "свідомо ігнорують" вимоги соціального дистанціювання.

Судді також розкритикували владу Берліна за недостатній розгляд альтернатив заборони заходу, таких як обмеження кількості учасників або зміна місця проведення.

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Проте судді заявили, що організатори та учасники протесту повинні встановити бар'єри перед сценами, де будуть проходити виступи, і повинні регулярно нагадувати учасникам про необхідність дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Деякі протестувальники закликали демонстрантів приїхати в Берлін на вихідних, незалежно від того, чи буде дозволена демонстрація.

У сенаті Берліна раніше пояснювали, що попередні демонстрації, які відбувалися після 1 серпня, показали, "що учасники свідомо ігнорували існуючі правила гігієни і відповідні вимоги".

Противники коронавірусних обмежень запланували провести марш під назвою "Зібрання за свободу" в суботу. Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників.