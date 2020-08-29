В Берліні очікується багатотисячний протест противників коронавірусних обмежень
Десятки тисяч противників коронавірусних обмежень з усієї Німеччини збираються вийти на протест у Берліні після того, як суд скасував заборону на їх марш.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на англомовну службу Deutsche Welle.
Вищий адміністративний суд Берліна відкинув побоювання з приводу безпеки і відсутності соціального дистанціювання учасниками маршу - раніше саме з цих міркувань сенат міста видав заборону на демонстрацію.
Представник суду заявив, що протест, який, як очікується, збере понад 22 500 осіб, може відбутися. У своєму рішенні суд заявив, що організатори протесту вжили "достатні запобіжні заходи" для суботньої демонстрації, в тому числі представили сотню груп з деескалації.
Суд додав, що в заявці на проведення демонстрації не було свідчень, які дозволяли б припустити, що учасники "свідомо ігнорують" вимоги соціального дистанціювання.
Судді також розкритикували владу Берліна за недостатній розгляд альтернатив заборони заходу, таких як обмеження кількості учасників або зміна місця проведення.
Проте судді заявили, що організатори та учасники протесту повинні встановити бар'єри перед сценами, де будуть проходити виступи, і повинні регулярно нагадувати учасникам про необхідність дотримуватися правил соціального дистанціювання.
Деякі протестувальники закликали демонстрантів приїхати в Берлін на вихідних, незалежно від того, чи буде дозволена демонстрація.
У сенаті Берліна раніше пояснювали, що попередні демонстрації, які відбувалися після 1 серпня, показали, "що учасники свідомо ігнорували існуючі правила гігієни і відповідні вимоги".
Противники коронавірусних обмежень запланували провести марш під назвою "Зібрання за свободу" в суботу. Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників.