В Берлине ожидается многотысячный протест противников коронавирусных ограничений

Десятки тысяч противников коронавирусных ограничений со всей Германии собираются выйти на протест в Берлине после того, как суд отменил запрет на их марш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle.

Высший административный суд Берлина отверг опасения по поводу безопасности и отсутствия социального дистанцирования участниками марша - раньше именно из этих соображений сенат города запретил демонстрацию.

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Представитель суда заявил, что протест, который, как ожидается, соберет более 22 500 человек, может состояться. В своем решении суд заявил, что организаторы протеста приняли "достаточные меры" для субботней демонстрации, в том числе представили сотню групп с деэскалации.

Суд добавил, что в заявке на проведение демонстрации не было свидетельств, позволяющих предположить, что участники "сознательно игнорируют" требования социального дистанцирования.

Судьи также раскритиковали власти Берлина за недостаточное рассмотрение альтернатив запрета мероприятия, таких как ограничение количества участников или изменение места проведения.

Однако судьи заявили, что организаторы и участники протеста должны установить барьеры перед сценами, где будут проходить выступления, и должны регулярно напоминать участникам о необходимости соблюдать правила социального дистанцирования.

Некоторые протестующие призвали демонстрантов приехать в Берлин на выходных, независимо от того, будет ли разрешена демонстрация.

В сенате Берлина раньше объясняли, что предыдущие демонстрации показали, "что участники сознательно игнорировали существующие правила гигиены и соответствующие требования".

Противники коронавирусных ограничений запланировали провести марш под названием "Собрание за свободу" в субботу. Предыдущие демонстрации в Берлине против действующих мер борьбы с коронавирусом собирали тысячи участников.