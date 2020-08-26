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У Берліні заборонили проведення "коронавірусних" демонстрацій

Середа, 26 серпня 2020, 12:35

Сенат Берліна ухвалив рішення про заборону проведення кількох демонстрацій проти коронавірусних заходів, які були заплановані на наступні вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel Online.

Влада німецької столиці побоюється, що учасники акцій будуть порушувати чинні санітарні заходи, введені для боротьби з поширенням вірусу. 

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У сенаті пояснили, що попередні демонстрації, які відбувалися після 1 серпня, показали, "що учасники свідомо ігнорували існуючі правила гігієни і відповідні вимоги".

Противники коронавірусних обмежень планували провести марш під назвою "Зібрання за свободу". Організатори повідомили поліції про заплановану участь 17 тисяч людей. 

Крім того, у поліцію також надійшло повідомлення про низку контр-демонстрацій. 

Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників. 

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