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У Берліні тисячі людей протестують через "коронавірусну" змову

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У Берліні тисячі людей протестують через "коронавірусну" змову

Субота, 1 серпня 2020, 15:29

Тисячі людей вийшли в Берліні в суботу на протест проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Люди почали збиратись в центрі німецької столиці вранці. Деякі вигукували такі фрази, як "Ми друга хвиля!" і "Опір!", закликали до "свободи" і стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".

Поліція через гучномовці нагадувала про обов’язок носити маску та дотримуватись дистанції, але учасники на це не зважали. Видання підкреслює, що єдині люди в центрі Берліна, які прикривають ніс та рот - представники преси та поліцейські. 

За даними поліції, станом на обід до маршу долучились близько 15 тисяч людей - значно більше, ніж очікувалось. Прогнозували, що до протесту приєднаються до 10 тисяч осіб. 

 

Загалом у ці вихідні у Берліні заплановано 83 демонстрації, серед яких і інші антикарантинні. 

Найбільше зібрання, яке повинно закінчитися у другій половині дня суботи, організоване ініціативою зі Штутгарта Querdenken 711 і пройде під гаслом: "Кінець пандемії - День свободи".

Зареєстрована також акція громадян, які виступають проти поглядів захисників теорій змови.

Від початку пандемії 209 653 людей у ​​Німеччині заразились Sars-CoV-2, 9148 людей померли. За останні кілька тижнів показники зараження у Німеччині збільшилися і чиновники застерегли від втрати пильності. 

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