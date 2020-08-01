У Берліні тисячі людей протестують через "коронавірусну" змову
Тисячі людей вийшли в Берліні в суботу на протест проти коронавірусних обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
Люди почали збиратись в центрі німецької столиці вранці. Деякі вигукували такі фрази, як "Ми друга хвиля!" і "Опір!", закликали до "свободи" і стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".
Поліція через гучномовці нагадувала про обов’язок носити маску та дотримуватись дистанції, але учасники на це не зважали. Видання підкреслює, що єдині люди в центрі Берліна, які прикривають ніс та рот - представники преси та поліцейські.
За даними поліції, станом на обід до маршу долучились близько 15 тисяч людей - значно більше, ніж очікувалось. Прогнозували, що до протесту приєднаються до 10 тисяч осіб.
Загалом у ці вихідні у Берліні заплановано 83 демонстрації, серед яких і інші антикарантинні.
Найбільше зібрання, яке повинно закінчитися у другій половині дня суботи, організоване ініціативою зі Штутгарта Querdenken 711 і пройде під гаслом: "Кінець пандемії - День свободи".
Зареєстрована також акція громадян, які виступають проти поглядів захисників теорій змови.
Від початку пандемії 209 653 людей у Німеччині заразились Sars-CoV-2, 9148 людей померли. За останні кілька тижнів показники зараження у Німеччині збільшилися і чиновники застерегли від втрати пильності.