В Бельгии семь партий начали переговоры о формировании "правительства Вивальди"

В Бельгии удалось собрать семь партий за стол переговоров по так называемой "коалиции Вивальди" впервые после выборов, состоявшихся 15 месяцев назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Коалиция Вивальди" названа так за партийные цвета, которые олицетворяют четыре сезона и перекликаются с известным произведением итальянского композитора: оранжевый для фламандских христианских демократов (CD&V), синий для либералов (MR и Open Vld), красный для социалистов (PS и SP.A ) и зеленый (Ecolo и Green).

Как известно, в середине июля в Бельгии назначили нового уполномоченного по формированию правительства после очередного провала переговоров. Эта попытка сформировать правительство является десятой и, вероятно, решающей.

17 сентября ожидается голосование за вотум недоверия действующему правительству во главе с премьером Софи Вильмес, которое создавалось как временное и не имеет поддержки большинства в парламенте.

Если до принятия вотума о недоверии не будет сформировано новое правительство, стране придется проводить внеочередные парламентские выборы.

В Бельгии нет целиком функционирующего правительства с декабря 2018 года, когда партия "Новый фламандский альянс" вышла из состава администрации, возглавляемой Шарлем Мишелем, который сейчас является президентом Европейского совета.

Бельгийские политики пытаются сформировать правительство большинства больше года после всеобщих выборов в мае 2019 года.