У Бельгії провалилися переговори про створення уряду, у вересні можливі вибори

У Бельгії провалилися чергові переговори щодо створення коаліційного уряду, що тривали з 20 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Лідер фламандських націоналістів Барт Де Вевер і лідер соціалістів Поль Магнетт в останні дні вели переговори з більш дрібними партіями з метою формування нової адміністрації.

Очікується, що Де Вевер і Магнетт зустрінуться з королем Філіпом в понеділок, щоб офіційно завершити свою роль в якості провідних переговірників. За даними ЗМІ, вони були готові зробити це і сьогодні, але король в п'ятницю недоступний для зустрічі.

Король в липні доручив лідерам двох найбільших партій сформувати основу з п'яти партій, готових почати обговорення формування нового уряду. Однак у них було б тільки 69 місць з 150 в парламенті. Отже, необхідна підтримка принаймні ще однієї партії.

Бельгійські політики намагаються сформувати уряд більшості більше року після загальних виборів в травні 2019 року.

В даний час країною керує тимчасовий уряд на чолі з прем'єр-міністром Софі Вільмес. Але його повноваження обмежені, а партії, що входять до нього, не мають більшості в парламенті.

Ці повноваження закінчуються у вересні, що дає лідерам партій близько 50 днів, щоб спробувати досягти угоди щодо коаліції або зіткнутися з перспективою нових виборів у вересні.

У Бельгії немає повністю функціонуючого уряду з грудня 2018 року, коли партія Де Вевера "Новий фламандський альянс" вийшла зі складу адміністрації, очолюваної Шарлем Мішелем, який зараз є президентом Європейської ради.