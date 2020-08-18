У Бельгії - вирішальна спроба сформувати уряд, через місяць можливі нові вибори

Король Бельгії обрав нового відповідального за формування уряду після чергового провалу перемовин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

Король Філіп прийняв відставку попередніх перемовників - лідера фламандських націоналістів Барта Де Вевера і лідера соціалістів Поля Магнетта, які до кінця минулого тижня намагалися домовитися з більш дрібними партіями про формування нової адміністрації.

Новим уповноваженим у цій ролі стане Егбер Лахаер, лідер Відкритих фламандських лібералів і демократів. Перший його звіт перед монархом очікується 28 серпня.

Після свого призначення Лахаер зазначив, що країна зараз проходить одну з найважчих криз з часів Другої світової війни.

"Нам потрібен сильний уряд, з широкою підтримкою та збалансованою політикою…У нас ще є кілька тижнів, щоб створити новий уряд. Ця місія буде виконуватися з усією відповідальністю, щоб забезпечити належну довіру між партіями", - заявив він.

Ця спроба сформувати уряд є десятою і, ймовірно, вирішальною.

17 вересня очікується голосування за вотум недовіри чинному уряду на чолі з прем’єркою Софі Вільмес, який створювався як тимчасовий та не має підтримки більшості у парламенті.

Якщо до прийняття вотуму про недовіру не буде сформовано новий уряд, країні доведеться проводити позачергові парламентські вибори.

У Бельгії немає повністю функціонуючого уряду з грудня 2018 року, коли партія Де Вевера "Новий фламандський альянс" вийшла зі складу адміністрації, очолюваної Шарлем Мішелем, який зараз є президентом Європейської ради. Бельгійські політики намагаються сформувати уряд більшості більше року після загальних виборів в травні 2019 року.