Глава МЗС Німеччини попередив про "темні хмари" у відносинах ЄС з Росією

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас зазначив, що бачить "темні хмари" у відносинах Європи з Росією, але вважає за необхідне зберегти конструктивні відносини з Кремлем.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на dpa, про це він заявив, виступаючи на зустрічі у Парижі з послами Франції у європейських країнах.

Маас зазначив, що зараз бачить "темні хмари" у відносинах з Росією, зокремай через отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

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"З одного боку, нам необхідні конструктивні відносини із Москвою - тому що без (Росії) або в опозиції до Росії Європа не буде у більшій безпеці. Це і є європейська realpolitik", - зазначив Гайко Маас.

Водночас, додав він, європейські санкції проти Росії мають залишатися доти, доки Кремль не змінить свою поведінку.

Нагадаємо, про необхідність прозорого розслідування щодо отруєння Навального Маас та канцлерка Ангела Меркель спільно заявили ще минулого тижня, одразу після підтвердження після підтвердження німецької клініки, що його отруїли.

Водночас, Ангела Меркель вважає недоцільним пов’язувати отруєння Навального з будівництвом "Північного потоку".

Нагадаємо, зараз Німеччина головує у Раді ЄС та має значний вплив на формування її порядку денного.

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