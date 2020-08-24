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Німецька клініка Charite: Навального отруїли 

Понеділок, 24 серпня 2020, 17:42

Берлінська клініка Charite заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують, що його отруїли. 

Про це йдеться у заяві клініки, яка є у розпорядженні "Європейської правди". 

Медики Charite з вихідних опікуються станом Навального, який досі перебуває у штучній комі.

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"Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази", - заявили медики. 

Яку саме речовину було використано, наразі не зрозуміло. Повідомляється, що дію токсину в організмі було доведено декількома незалежними дослідженнями. Для з'ясування речовини буде проведений ще один обширний аналіз.

Медики кажуть, що прогноз його стану залишається невизначеним, можливі довгострокові наслідки в області нервової системи. Навального лікують препаратом атропін.

44-річного Навального евакуювали в Німеччину цими вихідними на прохання його дружини і союзників, які заявили, що побоюються спроб приховування доказів отруєння з боку російської влади.

У понеділок 24 серпня представник уряду Німеччини не виключив, що Навального могли отруїти.

20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Його госпіталізували до омської лікарні, головлікар якої називав діагнозом Навального порушення обміну речовин. 

У тій же омській лікарні спершу не дозволяли транспортувати Навального, аргументуючи це тим, що його стан нестабільний. Пізніше лікарі все ж таки погодились на перевезення політика до іншої клініки. 

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