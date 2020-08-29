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Ішингер оголосив про кінець стратегічного партнерства Німеччини з РФ

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Ішингер оголосив про кінець стратегічного партнерства Німеччини з РФ

Субота, 29 серпня 2020, 10:15

Голова впливової Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер заявив про кінець ідеї стратегічного партнерства Німеччини з Росією після отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Ішингер висловив у інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel. 

Варто наголосити, що Ішингер є одним з найвпливовіших німецьких дипломатів. Він відомий тим, що виступав за продовження діалогу з Путіним попри його дії. За ініціативи Ішингера цьогоріч розробили скандальний "мюнхенський план" про припинення війни в Україні.

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Відповідаючи на запитання про те, як справа Навального впливає на німецько-російські відносини, Ішингер зазначив, що, "на жаль, ми переживаємо новий мінімум". 

"У Москві жертву висміюють. Вже з однієї цієї причини це невимовно незручний процес для Кремля. Авторитет Росії вже був підірваний нападом на Сергєя Скрипаля у Великій Британії, вбивством чеченського емігранта в берлінському Тіргартені і хакерською атакою на Бундестаг", - сказав німецький дипломат.

За його словами, канцлерка Ангела Меркель проявляла терпіння щодо президента Владіміра Путіна протягом останніх 15 років. У 2014 році, каже Ішингер, вона була єдиною главою уряду, що розмовляла з Путіним по телефону знову і знову, іноді по кілька разів на тиждень. 

"Давно зрозуміло, чого варте слово з Москви. Там діє закон найсильнішого. Це кінець, на жаль, і самої ідеї стратегічного партнерства", - констатував німецький дипломат. 

Нагадаємо, Навальний з минулих вихідних перебуває в медичній комі у берлінській лікарні, куди його доставили літаком після того, як він втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви у Росії. 

Німецька клініка заявила, що попереднє медичне обстеження вказує на отруєння політика. 

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Навальний Німеччина Росія
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