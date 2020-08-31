Глава МИД Германии предупредил о "темных тучах" в отношениях ЕС с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что видит "темные тучи" в отношениях Европы с Россией, но считает необходимым сохранить конструктивные отношения с Кремлем.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa, об этом он заявил, выступая на встрече в Париже с послами Франции в европейских странах.

"С одной стороны, нам необходимы конструктивные отношения с Москвой - потому что без (России) или в оппозиции к России Европа не будет в большей безопасности. Это и есть европейская realpolitik", - отметил Маас.

Читайте также Ишингер объявил о конце стратегического партнерства Германии с РФ

В то же время, добавил он, европейские санкции против России должны оставаться до тех пор, пока Кремль не изменит свое поведение.

Он также призвал Россию должным образом расследовать возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, о необходимости прозрачного расследования отравления Навального Маас и канцлер Ангела Меркель совместно заявили еще на прошлой неделе, сразу после подтверждения немецкой клиники, что его отравили.

В то же время Ангела Меркель считает нецелесообразным связывать отравление Навального со строительством "Северного потока".

Напомним, сейчас Германия председательствует в Совете ЕС и оказывает значительное влияние на формирование его повестки дня.

Читайте также: Меркель у руля ЕС: поможет ли председательство Германии вывести Евросоюз из кризиса