Німецькі екологи оскаржують в суді будівництво "Північного потоку-2"

Німецька екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) звернулася до Вищого адміністративного суду в Грайфсвальді з проханням переглянути дозвіл на експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", виданий гірничою інспекцією Штральзунда.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"DUH вимагає у гірничого відомства Штральзунда взяти до уваги нові наукові дані про неконтрольовані викиди метану і перевірити його витік під час видобутку, транспортування та переробки природного газу. Метан є основною складовою природного газу та завдає у 86 разів більше шкоди клімату, ніж CO2", - повідомила організація.

У DUH вказують, що викиди метану під час видобутку газу набагато більші, ніж передбачалося раніше.

Гірнича інспекція Штральзунда раніше відхилила заяву організації, тому екологи подали позов до суду. "DUH вимагає призупинити будівництво "Північного потоку-2" до завершення розгляду справи", - повідомила організація.

"Ми впевнені, що "Північний потік-2" не отримав би дозволів на основі доступних зараз наукових знань. Тепер необхідно враховувати нові методи вимірювання витоку метану, оскільки вони показують, що трубопровід має величезний вплив на наш клімат", - наголосив очільник відділу енергетики та захисту клімату DUH Константін Цергер.

Речник суду в Грайфсвальді підтвердив надходження скарги. Дату першого розгляду ще не визначили.

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

17 квітня 2019 року Європарламент та Рада ЄС прийняли Директиву щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату набуття чинності роботи із прокладення труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно з заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

Прокладка газопроводу "Північний потік-2" була зупинена в грудні, коли компанія з прокладання труб Allseas припинила свою діяльність через санкції США, націлені на компанії, що надають судна для прокладки труб Nord Stream 2. Санкції США націлені саме на більш передові судна, що використовують технологію самопозиціонування і не потребують використання якорів.

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