Немецкие экологи оспаривают в суде строительство "Северного потока-2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Высший административный суд в Грайфсвальде с просьбой пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", выданное горной инспекцией Штральзунда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"DUH требует у горного ведомства Штральзунда учесть новые научные данные о неконтролируемых выбросах метана и проверить его утечку при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Метан является основной составляющей природного газа и наносит в 86 раз больше вреда климату, чем CO2", - сообщила организация.

В DUH указывают, что выбросы метана при добыче газа гораздо больше, чем предполагалось ранее.

Горная инспекция Штральзунда ранее отклонила заявление организации, поэтому экологи подали иск в суд. "DUH требует приостановить строительство "Северного потока-2" до завершения рассмотрения дела", - сообщила организация.

"Мы уверены, что "Северный поток-2" не получил бы разрешения на основе доступных сейчас научных знаний. Теперь необходимо учитывать новые методы измерения утечки метана, поскольку они показывают, что трубопровод имеет огромное влияние на наш климат", - подчеркнул глава отдела энергетики и защиты климата DUH Константин Цергер.

Представитель суда в Грайфсвальде подтвердил поступление жалобы. Дату первого рассмотрения еще не определили.

Напомним, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен работать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.

17 апреля 2019 года Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб "Северного потока-2", согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

Прокладка газопровода "Северный поток-2" была остановлена ​​в декабре, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций США, нацеленных на компании, предоставляющие суда для прокладки труб Nord Stream 2. Санкции США нацелены именно на более передовые суда, которые используют технологию самопозиционирования и не требуют использования якорей.

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