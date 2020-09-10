Пожежа у таборі мігрантів: місцеві мешканці блокують встановлення тимчасових наметів 

Місцеві мешканці на грецькому острові Лесбос блокують встановлення тимчасових наметів для мігрантів з найбільшого в Греції табору Морія, який знищила пожежа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Protothema.

Люди почали блокувати дорогу, протестуючи проти відновлення табору, та вимагають перемістити кудись в інше місце мігрантів і шукачів притулку, які проживали у ньому.

"Наше село за останні 5 років взяло на себе тягар, який мала би взяти уся Європа. Наше терпіння має межі. Хтось думає про нас, як нам доводиться бачити, що пошкодують наше майно? Ми не хочемо, щоб табір відбудовували", - пояснив один з мешканців Морії у коментарі репортеру.

Як повідомляють репортери, переміщення з переповненого табору хочуть і самі мігранти. Всього у Морії проживали близько 13 тисяч осіб, що приблизно у чотири рази більше, ніж кількість, на яку розрахований табір.

На дорозі до найближчого великого міста Мітілени перекрита правоохоронцями, щоб мігранти не спробували дістатися туди.

Влада вирішила розмістити тимчасові намети для мігрантів у двох старих таборах у Кара Тере та Ларсосі, що неподалік від згорілого табору у Морії.

Ще 1000 людей розмістять на кораблі та планують везти у Сігрі, на протилежному березі острова. З цього приводу також почалися негативні реакції місцевих мешканців.

Міністерство з питань імміграції та притулку вранці 10 вересня оголосило, що протягом дня "буде вжито необхідних заходів" для тимчасового розміщення мігрантів найбільш вразливих категорій, та що "дискредитаційну поведінку не толеруватимуть".

Як повідомлялося раніше, цієї ночі у таборі повторно спалахнула пожежа серед групи наметів, які вціліли після попередньої, що знищила майже увесь табір. Обставини ще не встановлені, але попередньо влада вважає, що причиною став підпал.

Перед цим 2 вересня табір закрили на карантин, оскільки в одного з мешканців виявили позитивний результат на коронавірус. Відтоді заразилися ще 35 людей.