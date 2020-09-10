Пожар в лагере мигрантов: местные жители блокируют установку временных палаток

Местные жители на греческом острове Лесбос блокируют установку временных палаток для мигрантов из крупнейшего в Греции лагеря Мория, который уничтожил пожар.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Protothema.

Люди начали блокировать дорогу, протестуя против восстановления лагеря, и требуют переместить куда-то в другое место мигрантов и искателей убежища, которые проживали в нем.

"Наше село за последние 5 лет взяло на себя бремя, которое должна была взять вся Европа. Наше терпение имеет пределы. Кто-то думает о нас, как нам приходится видеть, что пожалеют наше имущество? Мы не хотим, чтобы лагерь восстанавливали", - пояснил один из жителей Мории в комментарии репортеру.

Как сообщают репортеры, перемещения из переполненного лагеря хотят и сами мигранты. Всего в Мории проживали около 13 000 человек, что примерно в четыре раза больше, чем количество, на которое рассчитан лагерь.

Дорога до ближайшего крупного города Митилены перекрыта правоохранителями, чтобы мигранты не попытались добраться туда.

Власти решили разместить временные палатки для мигрантов в двух старых лагерях в Кара Тере и Ларсосе, недалеко от сгоревшего лагеря в Мории.

Еще 1000 человек разместят на корабле и планируют везти в Сигри, на противоположном берегу острова. По этому поводу также начались негативные реакции местных жителей.

Министерство по вопросам иммиграции и убежища утром 10 сентября объявило, что в течение дня "будут приняты необходимые меры" для временного размещения мигрантов наиболее уязвимых категорий и что "дискредитирующего поведения не потерпят".

Как сообщалось ранее, ночью в лагере повторно вспыхнул пожар среди группы палаток, которые уцелели после предыдущего, уничтожившего почти весь лагерь. Обстоятельства еще не установлены, но предварительно власти считают, что причиной стал поджог.

Перед этим 2 сентября лагерь закрыли на карантин, поскольку у одного из жителей обнаружили положительный результат теста на коронавирус. С тех пор заразились еще 35 человек.