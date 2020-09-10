Німецькі депутати закликали переселити 5000 біженців з Греції після пожежі на Лесбосі

Депутати німецького Бундестагу звернулися до уряду із закликом перемістити в Німеччину 5 тисяч біженців з грецького острова Лесбос після пожежі в таборі Морія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

16 депутатів Християнсько-демократичної партії в листі міністру внутрішніх справ Горсту Зеегоферу просять, щоб "Німеччина, якщо можливо, разом з іншими країнами ЄС, але, якщо необхідно, то і сама, прийняла 5000 біженців з материкової Греції".

У листі стверджується, що ситуація не є випадком для спільної європейської міграційної політики, а скоріше випадком необхідності надання гуманітарної допомоги.

Один з підписантів, депутат Майкл Бранд, який виступає від імені фракції ХДС з питань прав людини, сказав, що пропозиція буде застосовуватися тільки до тих, у кого вже є заявлені клопотання про надання притулку в Греції.

"Звичайно, ми не можемо дати сигнал про те, що Європа реагує тільки тоді, коли підпалюється табір біженців", - сказав він.

Кілька з 16 земель Німеччини вже висловили готовність прийняти мігрантів, але федеральний уряд досі підкреслював важливість скоординованих європейських заходів у відповідь.

Як повідомлялося раніше, цієї ночі у таборі повторно спалахнула пожежа серед групи наметів, які вціліли після попередньої, що знищила майже увесь табір. Обставини ще не встановлені, але попередньо влада вважає, що причиною став підпал.

Перед цим 2 вересня табір закрили на карантин, оскільки в одного з мешканців виявили позитивний результат на коронавірус. Відтоді заразилися ще 35 людей.