Немецкие депутаты призвали переселить 5000 беженцев из Греции после пожара на Лесбосе

Депутаты немецкого Бундестага обратились к правительству с призывом переместить в Германию 5000 беженцев из греческого острова Лесбос после пожара в лагере Мория.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

16 депутатов Христианско-демократической партии в письме министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу просят, чтобы "Германия, если возможно, вместе с другими странами ЕС, но, если необходимо, то и сама, приняла 5000 беженцев из материковой Греции".

В письме утверждается, что ситуация не является случаем для общей европейской миграционной политики, а скорее случаем необходимости оказания гуманитарной помощи.

Один из подписантов, депутат Майкл Бранд, который выступает от имени фракции ХДС по вопросам прав человека, сказал, что предложение будет применяться только к тем, у кого уже есть заявленные ходатайства о предоставлении убежища в Греции.

"Конечно, мы не можем дать сигнал о том, что Европа реагирует только тогда, когда поджигается лагерь беженцев", - сказал он.

Несколько из 16 земель Германии уже выразили готовность принять мигрантов, но федеральное правительство до сих пор подчеркивал важность скоординированных европейских мер.

Как сообщалось ранее, ночью в лагере повторно вспыхнул пожар среди группы палаток, которые уцелели после предыдущего, уничтожившего почти весь лагерь. Обстоятельства еще не установлены, но предварительно власти считают, что причиной стал поджог.

Перед этим 2 сентября лагерь закрыли на карантин, поскольку у одного из жителей обнаружили положительный результат теста на коронавирус. С тех пор заразились еще 35 человек.