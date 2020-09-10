Макрон і Меркель запропонували прийняти в ЄС 400 дітей зі згорілого табору мігрантів

Париж і Берлін виступили зі спільною ініціативою, яка дозволить прийняти в країнах Євросоюзу 406 дітей-мігрантів з табору Морія на грецькому острові Лесбос.

Про це йдеться в публікації RFI, пише "Європейська правда".

Дітей і підлітків без супроводу дорослих розселять в країнах Євросоюзу, які погодяться приєднатися до цієї ініціативи.

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Йдеться про особисту ініціативу канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. Офіційно про ініціативу оголосить Меркель, чия країна в цьому півріччі очолює Раду ЄС, уточнює AFP.

Центр прийому і ідентифікації мігрантів, розташований поблизу села Морія на грецькому острові Лесбос, був повністю знищений в результаті трьох пожеж. Остання спалахнула в четвер у другій половині дня.

Вогонь знищив також неформальні поселення прохачів притулку та мігрантів навколо центру, розрахованого спочатку на прийом 2800 осіб. За різними даними, в Морії перебували від 12 000 до 19 000 людей.

Умови, в яких перебували мігранти, комісара Ради Європи з прав людини Дуня Міятович називала катастрофічними - люди були позбавлені медичної допомоги, доступу до засобів гігієни.

Перед цим 2 вересня табір закрили на карантин, оскільки в одного з мешканців виявили позитивний результат на коронавірус. Відтоді заразилися ще 35 людей.