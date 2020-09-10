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Третя пожежа за два дні спалахнула у міграційному таборі на Лесбосі

Четвер, 10 вересня 2020, 17:15

Третя пожежа виникла у четвер вдень у міграційному центрі Морія на грецькому острові Лесбос, спаливши те, що залишилось від табору після попередніх пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Пожежа спалахнула одночасно в трьох різних місцях, які не були знищені внаслідок пожеж у ніч на вівторок та середу, що створило паніку серед мігрантів та біженців, які залишились у центрі.

Сили пожежної охорони знаходяться на місцях і намагаються загасити пожежу. Тисячі мігрантів опинились на вулиці і минулу ніч спали просто неба.

Місцеві мешканці на острові блокують встановлення тимчасових наметів для мігрантів. 

Як повідомлялося раніше, цієї ночі у таборі повторно спалахнула пожежа серед групи наметів, які вціліли після попередньої, що знищила майже увесь табір. Обставини ще не встановлені, але попередньо влада вважає, що причиною став підпал.  

Перед цим 2 вересня табір закрили на карантин, оскільки в одного з мешканців виявили позитивний результат на коронавірус. Відтоді заразилися ще 35 людей.

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Греція мігранти
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