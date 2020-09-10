Макрон и Меркель предложили принять в ЕС 400 детей из сгоревшего лагеря мигрантов

Париж и Берлин выступили с совместной инициативой, которая позволит принять в странах Евросоюза 406 детей-мигрантов из лагеря Мория на греческом острове Лесбос.

Об этом говорится в публикации RFI, пишет "Европейская правда".

Детей и подростков без сопровождения взрослых расселят в странах Евросоюза, которые согласятся присоединиться к этой инициативе.

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Речь идет о личной инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Официально об инициативе объявит Меркель, чья страна в этом полугодии возглавляет Совет ЕС, уточняет AFP.

Центр приема и идентификации мигрантов, расположенный вблизи села Мория на греческом острове Лесбос, был полностью уничтожен в результате трех пожаров. Последний вспыхнул в четверг во второй половине дня.

Огонь уничтожил также неформальные поселения просителей убежища и мигрантов вокруг центра, рассчитанного сначала на прием 2800 человек. По разным данным, в Мории находились от 12 000 до 19 000 человек.

Условия, в которых находились мигранты, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала катастрофическими - люди были лишены медицинской помощи, доступа к средствам гигиены.

Перед этим 2 сентября лагерь закрыли на карантин, поскольку у одного из жителей обнаружили положительный результат на коронавирус. С тех пор заразились еще 35 человек.