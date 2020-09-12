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Поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів зі згорілого табору в Греції 

Субота, 12 вересня 2020, 13:33

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ у суботу під час акції протесту розгніваних мігрантів, які залишилися без даху над головою в результаті пожежі в найбільшому центрі для біженців в Європі. 

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters

На початку цього тижня пожежа охопила вогнем та знищила сумнозвісний переповнений табір Морія, у якому жили близько 13 тисяч людей. 

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У суботу мігранти вимагали, аби їм дозволили покинути острів Лесбос у той час, як влада почала будувати для них новий табір. 

Сотні мігрантів, багато з яких скандували "Свобода" і "Ні табору", зібралися, коли бульдозери почали розчищати землю, готуючись до установки наметів.

Деякі мігранти несли рукописні таблички з написами: "Ми не хочемо знову потрапити в таке пекло, як Морія" і "Ви чуєте нас, пані Меркель?".

Поліція застосувала сльозогінний газ, коли деякі з протестувальників спробували пройти дорогою до острівного порту Мітіліні. Поліція заблокувала шлях, поки поблизу тривали роботи з будівництва нового наметового містечка.

Пожежа в таборі, в якому перебувало в чотири рази більше людей, ніж повинно було, знову привернув увагу до міграційної кризи, з якою зіткнувся Європейський Союз.

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Греція мігранти
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