Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов из сгоревшего лагеря в Греции

Греческая полиция применила слезоточивый газ в субботу во время акции протеста разгневанных мигрантов, оставшихся без крова в результате пожара в крупнейшем центре для беженцев в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

В начале этой недели пожар охватил огнем и уничтожил печально известный переполненный лагерь Мория, в котором жили около 13 000 человек.

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В субботу мигранты требовали, чтобы им разрешили покинуть остров Лесбос в то время, как власти начали строить для них новый лагерь.

Сотни мигрантов, многие из которых скандировали "Свобода" и "Нет лагерю", собрались, когда бульдозеры начали расчищать землю, готовясь к установке палаток.

Некоторые мигранты несли рукописные таблички с надписями: "Мы не хотим снова попасть в такое пекло, как Мория" и "Вы слышите нас, госпожа Меркель?".

Полиция применила слезоточивый газ, когда некоторые из протестующих попытались пройти по пути к островному порту Митилини. Полиция заблокировала путь, пока вблизи продолжались работы по строительству нового палаточного городка.

Пожар в лагере, в котором находилось в четыре раза больше людей, чем должно было, вновь привлек внимание к миграционному кризису, с которым столкнулся Европейский Союз.