У Єврокомісії вважають, що мігрантів зі згорілого табору на Лесбосі треба вивезти з острова

Єврокомісар Івла Йоганссон вважає, що після пожежі у найбільшому таборі мігрантів Морія, що на грецькому острові Лесбос, мігрантів потрібно евакуювати вивезти з острова.

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю Deutsche Welle.

"Єврокомісія сплатить за кораблі, які мають прибути сьогодні, щоб людей можна було розмістити там. Ми також відправляємо багато обладнання. Але, на мою думку, це - не стале вирішення питання. Я думаю, людей потрібно евакуювати з острова", - зазначила Івла Йоганссон.

Єврокомісарка додала, що сподівається вже найближчими тижнями презентувати новий пакт щодо міграції та притулку у ЄС, яке допоможе вирішити проблему комплексно, а не лише кризову ситуацію з табором на грецькому Лесбосі.

"Я тривалий час вела перемовини з країнами-членами, парламентарями та іншими зацікавленими сторонами, і я справді думаю, що ми можемо підготувати рятівну пропозицію, яку підтримають усі країни-члени. Це дійсно необхідно і для солідарності між країнами-членами, і для солідарності з людьми, яким зараз доводиться жити на вулицях", - каже вона.

Нагадаємо, два дні тому пожежа вщент знищила найбільший у Греції табір мігрантів. Після цього близько 13 тисяч (за деякими оцінками - до 19 тисяч) його мешканців опинилися без даху над головою.

Грецька влада намагається встановити тимчасові намети поруч зі згорілим табором, щоб розмістити людей там, але місцеві мешканці та місцева влада вимагають зовсім закрити табір. Поки що центральні органи влади, попри їхній спротив, налаштовані відновлювати його на тому ж місці.

10 вересня на Лесбос прибув віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас, аби подати сигнал, що ЄС готовий допомогти Греції вирішувати ситуацію.

Цього ж дня депутати німецького Бундестагу звернулися до уряду із закликом перемістити в Німеччину 5 тисяч біженців з Лесбосу.

Згодом Париж і Берлін виступили з ініціативою прийняти в країнах Євросоюзу близько 400 дітей-мігрантів з табору без супроводу батьків. 11 вересня Німеччина оголосила, що прийме 150 з них.