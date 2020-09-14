У Грузії не планують "жорсткого карантину", попри нові рекорди заражень

В уряді Грузії кажуть, що не планують запроваджувати в країні жорсткий карантин та надзвичайний стан на тлі нових рекордів зараження коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це заявила керівник адміністрації уряду Натія Мезврішвілі.

"Ми можемо сміливо сказати, що оголошення повного карантину не планується, ми не збираємося оголошувати надзвичайний стан, держава сьогодні повністю контролює ситуацію. Але не варто забувати, що кількість інфікованих зростає і нам потрібно бути особливо обережними", - повідомила вона.

Сьогоднішній показник - 165 нових хворих - знову став рекордним для Грузії з початку епідемії. Два дні перед цим реєстрували близько 150 заражень. Всього тиждень тому максимальний показник був меншим 50.

Нагадаємо, 9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня.

Зазначимо, Грузія - одна з небагатьох "третіх країн", які увійшли до "безпечного списку" ЄС.

31 жовтня у Грузії мають проходити парламентські вибори.

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