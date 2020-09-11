В Грузії відклали початок навчального року до 1 жовтня

У шести великих містах Грузії - Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті - початок навчального року відкладено на два тижні, до 1 жовтня.

Про це оголосив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Грузия Online".

"У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, також, як і в школах, почнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами потрібно два тижні. Після цього ми приймемо додаткові рішення в зв'язку з дітьми", - сказав Гахарія.

Як мінімум протягом двох тижнів, з 15 вересня по 1 жовтня, школярі і студенти будуть навчатися в дистанційному режимі.

Раніше початок навчального року відклали до 1 жовтня в Батумі і Кобулеті.

Рішення ухвалене на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Грузії. Тенденція серйозного зростання випадків інфікування зберігається з 1 вересня.

Читайте також Іноземні хакери атакували лабораторію в Грузії, викравши дані про коронавірус

Тільки за останню добу в Грузії було виявлено 87 нових випадків COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії.

9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи.

Зазначимо, Грузія - одна з небагатьох "третіх країн", які увійшли до "безпечного списку" ЄС.

31 жовтня в країні мають проходити парламентські вибори.