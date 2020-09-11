Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Ви хочете дипломатичної війни?": білоруси показали, як обшукували посла України

Британія і Україна завершують переговори про ракетні катери

Румунія знову в "зеленому" списку України, курорти, які приймають українців - без змін

У Грузії новий рекорд заражень - на третину більший за вчорашній






В Грузії відклали початок навчального року до 1 жовтня

П'ятниця, 11 вересня 2020, 16:51

У шести великих містах Грузії - Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді та Поті - початок навчального року відкладено на два тижні, до 1 жовтня. 

Про це оголосив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Грузия Online".

Читайте також
Прем’єр Грузії заявив, що в країні почалась друга хвиля пандемії

"У цих містах навчальний процес у вищих навчальних закладах, також, як і в школах, почнеться з 1 жовтня. Це нам необхідно для того, щоб правильно оцінити нинішні ризики. Для цього нам разом з епідеміологами потрібно два тижні. Після цього ми приймемо додаткові рішення в зв'язку з дітьми", - сказав Гахарія.

Як мінімум протягом двох тижнів, з 15 вересня по 1 жовтня, школярі і студенти будуть навчатися в дистанційному режимі. 

Раніше початок навчального року відклали до 1 жовтня в Батумі і Кобулеті.

Рішення ухвалене на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Грузії. Тенденція серйозного зростання випадків інфікування зберігається з 1 вересня. 

Читайте також
Іноземні хакери атакували лабораторію в Грузії, викравши дані про коронавірус

Тільки за останню добу в Грузії було виявлено 87 нових випадків COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії.

9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи.

Зазначимо, Грузія - одна з небагатьох "третіх країн", які увійшли до "безпечного списку" ЄС

31 жовтня в країні мають проходити парламентські вибори

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Грузія
powered by lun.ua