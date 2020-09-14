В Грузии не планируют "жесткий карантин", несмотря на новые рекорды заражений

В правительстве Грузии говорят, что не планируют вводить в стране жесткий карантин и чрезвычайное положение в связи с новыми рекордами заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом заявила руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили.

"Мы можем сказать, что объявление полного карантина не планируется, мы не собираемся объявлять чрезвычайное положение, государство сегодня полностью контролирует ситуацию. Но не стоит забывать, что количество инфицированных растет и нам нужно быть особенно осторожными", - сообщила она.

Сегодняшний показатель - 165 новых больных - снова стал рекордным для Грузии с начала эпидемии. Два дня перед этим регистрировали около 150 заражений. Всего неделю назад максимальный показатель был меньшим 50.

Напомним, 9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, а начало учебного года в крупных городах отложили до 1 октября.

Отметим, Грузия - одна из немногих "третьих стран", которые вошли в "безопасный список" ЕС.

31 октября в Грузии должны проходить парламентские выборы.

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