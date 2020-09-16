Єврокомісія запропонує переглянути принципи роботи Шенгену

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що виконавчий орган ЄС виступить із пропозицією нової стратегії роботи Шенгену.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала у зверненні "Про стан Союзу", з яким щороку виступають глави комісії в Європейському парламенті.

"Ми маємо відновити функціонування чотирьох свобод настільки швидко, наскільки можливо. А стрижень цього – це свобода пересування. Тому ми будемо працювати з урядами та з Європейським парламентом, щоби підняти політичну вагу цього питання", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона підкреслила, що Європейська комісія підготує пропозицію щодо оновлення роботи Шенгенської зони, не надавши більше деталей.

"Ми запропонуємо нову стратегію (функціонування) Шенгену", - відзначила фон дер Ляєн.

У зв’язку з пандемією коронавірусу весною цього року держави Європейського Союзу та Шенгенської зони зокрема почали вводити обмеження на в’їзд, щоб зупинити поширення інфекцій.

Влітку європейські держави почали знімати обмеження, проте деякі діють досі - наприклад, вимога самоізоляції після повернення з країн з високим рівнем поширення коронавірусу.

Деякі країни, наприклад Угорщина, у вересні знову закрили кордони - у тому числі для жителів країн Європи.