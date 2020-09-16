Еврокомиссия предложит пересмотреть принципы работы Шенгена

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала, что исполнительный орган ЕС выступит с предложением новой стратегии работы Шенгена.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала в обращении "О положении Союза", с которым ежегодно выступают главы комиссии в Европейском парламенте.

"Мы должны восстановить функционирование четырех свобод настолько быстро, насколько возможно. А стержень этого - это свобода передвижения. Поэтому мы будем работать с правительствами и с Европейским парламентом, чтобы поднять политический вес по этому вопросу", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что Европейская комиссия подготовит предложение по обновлению работы Шенгенской зоны, не предоставив больше деталей.

"Мы предложим новую стратегию (функционирования) Шенгена", - отметила фон дер Ляйен.

В связи с пандемией коронавируса весной этого года государства Европейского Союза и Шенгенской зоны в частности начали вводить ограничения на въезд, чтобы остановить распространение инфекций.

Летом европейские государства начали снимать ограничения, однако некоторые действуют до сих пор - например, требование самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем распространения коронавируса.

Некоторые страны, например Венгрия, в сентябре снова закрыли границы - в том числе для жителей стран Европы.