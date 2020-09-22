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У Грузії - вперше понад 200 випадків коронавірусу за добу

Вівторок, 22 вересня 2020, 10:48

У Грузії приріст нових хворих на коронавірус вперше перевищив позначку 200.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія онлайн", про це свідчать останні дані від органів охорони здоров’я.

За останню добу в країні зареєстрували 218 нових випадків - найбільше з початку епідемії. Добовий приріст хворих вперше перевищив "100" лиш 10 днів тому - 12 вересня, а до початку осені зазвичай щодня реєстрували близько 10 хворих.

Всього з початку епідемії у Грузії зареєстрували 3913 випадків коронавірусу та 22 смертей. 

Одужали за добу 40 людей, загалом з початку епідемії - вже 1574.

Ще 9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня

Попри нові рекорди кількості заражень, влада поки не планує повторно запроваджувати жорсткий карантин

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Коронавірус Грузія
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