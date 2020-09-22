Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Чехии белоруса посадили на 4,5 года за помощь сепаратистам Донбасса

В Грузии - впервые более 200 случаев коронавируса за сутки

Почти 70% итальянцев поддержали сокращение количества депутатов

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко






В Грузии - впервые более 200 случаев коронавируса за сутки

Вторник, 22 сентября 2020, 10:48

В Грузии прирост новых больных коронавирусом впервые превысил отметку в 200.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом свидетельствуют последние данные от органов здравоохранения.

За последние сутки в стране зарегистрировали 218 новых случаев – больше всего с начала эпидемии. Суточный прирост больных впервые превысил сотню лишь 10 дней назад - 12 сентября, а к началу осени обычно ежедневно регистрировали около 10 больных.

Всего с начала эпидемии в Грузии зарегистрировали 3913 случаев коронавируса и 22 смерти.

Выздоровели за сутки 40 человек, всего с начала эпидемии - уже 1574.

Еще 9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, а начало учебного года в городах отложили до 1 октября.

Несмотря на новые рекорды количества заражений, власти пока не планируют повторно вводить строгий карантин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Грузия
powered by lun.ua