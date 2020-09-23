Ускорение процедур и "баланс ответственности": ЕС предлагает новую систему миграции и убежища

Европейская комиссия представила проект Пакта о миграции и убежище, который должен ослабить нагрузку на страны, куда прибывает больше всего беженцев, и ускорить решение о предоставлении или непредоставлении убежища.

Проект презентовали на брифинге Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

"Этот пакт создаст честный и обоснованный баланс между солидарностью и ответственностью стран-членов. Это прагматичный и реалистичный документ. Он определяет не то, должны ли страны сделать свой вклад, а какой именно... ЕС должен доказать, что способен решить миграционный вопрос человечным и эффективным способом", - отметила президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Документ охватывает три главных измерения миграционного вопроса - прием людей на границе, распределение ответственности между странами ЕС и сотрудничество со странами, откуда прибывает большая часть беженцев. Во время работы над ним велись переговоры со всеми странами-членами, чтобы попытаться найти компромиссное видение.

"Он сделает процедуры более четкими, честными и быстрыми, чтобы людям не приходилось ждать в неопределенности. Он предусматривает лучшую координацию с третьими странами для быстрого возврата (тех, кому отказали в приюте - ЕП), больше легальных способов и решительные меры в отношении нелегальных перевозчиков", - отметила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон.

Первый компонент проекта - более эффективная и быстрая процедура приема беженцев.

Теперь предполагается тщательная проверка еще на границе всех людей, которые нелегально пересекают границы ЕС или были спасены в море. Если раньше брали только отпечатки пальцев, теперь будут осуществлять также проверку по безопасности, состоянию здоровья и сразу разделять мигрантов на разные "потоки", в зависимости от того, какая следующая процедура их ждет.

В рамках этой пограничной процедуры предусматриваются быстрые решения о том, может ли человек рассчитывать на убежище, или должен вернуться. Кроме того, предлагают внедрить независимый мониторинг соблюдения прав человека в отношении мигрантов.

Второй компонент - новый распределение ответственности между странами ЕС, чтобы уменьшить нагрузку на те, которые являются основными "воротами" для прибытия мигрантов. Для этого предлагают систему "гибких вкладов", которая позволит выбирать между различными вариантами: принятие части мигрантов, помощь с возвращением в страну происхождения тех, кому отказали в приюте, или другие формы организационной помощи.

Третий компонент - сотрудничество со странами происхождения, откуда люди пытаются попасть в ЕС.

С одной стороны, предполагается оказывать помощь этим странам, чтобы улучшать в них качество жизни и устранять причины, побуждающие людей к миграции, а параллелно - бороться с бизнесом нелегальных перевозчиков, которые организуют лодки для беженцев, и наладить процедуру возврата тех, кому ЕС отказал в предоставлении убежища.

В проекте делают больший акцент на систему возвращения мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища. В частности, предлагается усовершенствовать законодательство и создать должность Координатора по вопросам возвращения, с сетью национальных представителей, чтобы обеспечить координацию политики в различных странах-членах.

Теперь документ должен рассмотреть Совет ЕС и Европарламент.

В связи с ситуацией на греческом острове Лесбос, где недавно сгорел крупнейший лагерь мигрантов в Европе, там предлагают запустить "пилотный" центр приема, который будет работать по новой модели.

По действующим правилам, заявки на получение убежища должна рассматривать страна, через которую мигранты попадают в ЕС. В результате пограничные страны, которые являются главными "воротами" для них - прежде всего, Греция и Италия, получают диспропорциональное нагрузки, а мигранты очень долго ждут решения.

Некоторые страны предлагают создать механизм распределения искателей убежища между членами ЕС, но другие, в частности, Венгрия, Чехия и Австрия - категорически против. По этой причине предыдущие попытки изменить систему потерпели неудачу.