Туреччина знову закликала ЄС "поважати її принципову позицію" щодо Східного Середземномор'я

Туреччина знову закликала ЄС та інші країни, залучені до ситуації у Східному Середземномор’ї "поважати її принципову позицію" та права турків-кіпріотів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це йдеться у комюніке за підсумками засідання Ради національної безпеки під головуванням президента Ердогана, що відбулося 24 вересня.

"Ми закликаємо усі інституції, особливо Європейський Союз та держави, залучені до суперечки, поважати нашу принципову позицію та права й інтереси Турецької Республіки Північного Кіпру у Східному Середземномор’ї", - наголошують у заяві.

Далі додають, що Туреччина "не піде на компроміси", але виступає "за діалог на будь-яких платформах задля поділу природних ресурсів у регіоні".

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини проводити розвідку родовищ у східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у її стосунках з Грецією і Кіпром. Греція вважає, що зона входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими.

ЄС у суперечці підтримує Грецію та Кіпр, а з-поміж окремих країн-членів найактивнішу позицію підтримки зайняла Франція.

Європарламент пригрозив Туреччині санкціями через її розвідку природних ресурсів у винятковій економічній зоні Греції та Кіпру. В Анкарі наголошують, що санкції лише зашкодять діалогу.

Втім, останнім часом напругу вдалося знизити. 13 вересня турецьке бурильне судно Oruc Reis вийшло зі спірних вод, хоча Туреччина й заявила, що корабель повернувся "у рамках планової діяльності".

Детальніше про розвиток подій читайте у статті: Альянс миротворчий: як вдалося запобігти новій війні між Туреччиною та Грецією.