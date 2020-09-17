Європарламент пригрозив Туреччині санкціями за незаконне буріння біля Кіпру і Греції

Депутати Європарламенту засудили дії Туреччини у винятковій економічній зоні Греції та Кіпру, пригрозивши Анкарі санкціями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідну резолюцію, в якій депутати висловлюють повну солідарність з Грецією і Кіпром, підтримав 601 євродепутат, 57 були проти, 36 утримались.

Заявивши, що ЄС чітко і рішуче відстоює свої інтереси, євродепутати закликали Туреччину негайно припинити будь-яку подальшу незаконну розвідку і буріння в Східному Середземномор'ї, утриматися від порушення повітряного простору Греції і грецьких і кіпрських територіальних вод і припинити "націоналістичну мілітаристську риторику".

Євродепутати наголосили, що рішення може бути знайдено тільки шляхом діалогу, дипломатії та переговорів, і закликали сторони, особливо Туреччину, взяти на себе зобов'язання щодо термінової деескалації шляхом виведення своїх збройних сил з цього району.

Вони привітали рішення Туреччини вивести одне зі своїх сейсмічних дослідницьких суден зі спірних вод біля Греції.

В той же час вони закликали Раду ЄС бути готовою до розробки подальших обмежувальних заходів, які мають бути секторальними і цілеспрямованими та не повинні мати несприятливих наслідків для народу Туреччини або біженців, які проживають там.

Нещодавні спроби Туреччини проводити розвідку родовищ у східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією. Греція вважає, що зона входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими.

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