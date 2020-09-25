Турция вновь призвала ЕС "уважать ее принципиальную позицию" по Восточному Средиземноморью

Турция вновь призвала ЕС и другие страны, вовлеченные в ситуацию в Восточном Средиземноморье, "уважать ее принципиальную позицию" и права турок-киприотов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом говорится в коммюнике по итогам заседания Совета национальной безопасности под председательством президента Эрдогана, которое состоялось 24 сентября.

"Мы призываем все институты, особенно Европейский Союз и государства, вовлеченные в споры, уважать нашу принципиальную позицию и права и интересы Турецкой Республики Северного Кипра в Восточном Средиземноморье", - отмечают в заявлении.

Далее добавляют, что Турция "не пойдет на компромиссы", но выступает "за диалог на любых платформах для разделения природных ресурсов в регионе".

Напомним, недавние попытки Турции проводить разведку месторождений в восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в ее отношениях с Грецией и Кипром. Греция считает, что зона относится к ее континентальному шельфу. Турция называет претензии Греции необоснованными.

ЕС в споре поддерживает Грецию и Кипр, а среди отдельных стран-членов активную позицию поддержки заняла Франция.

Европарламент пригрозил Турции санкциями за ее разведку природных ресурсов в исключительной экономической зоне Греции и Кипра.

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